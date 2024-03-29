西班牙大師賽》許雅晴／林琬清拍落丹麥組合 台灣3組女雙晉級8強

許雅晴／林琬清。（資料照，中華奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕許雅晴／林琬清今天凌晨在超級300系列西班牙羽球大師賽，以21：9、21：16力退丹麥的庫德絲卡（Amalie Cecilie Kudsk）／蘇爾茲（Signe Schulz），晉級女雙8強，台灣也共有3組女雙將角逐4強資格。

世界排名24的許雅晴／林琬清在上週瑞士公開賽打出合拍以來最佳表現，在8強賽以21：17、17：21、21：13扳倒第2種子日本組合岩永鈴／中西貴映，繼德國公開賽後本季二度挺進4強，最終也在瑞士奪下亞軍。

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許雅晴／林琬清首輪打敗自家人林芝昀／許尹鏸，今天遇上世界排名68庫德絲卡／蘇爾茲也是游刃有餘，再度挺進8強，將跟世界排名17的印尼勁敵庫蘇瑪（Febriana Dwipuji Kusuma）／普拉提亞（Amallia Cahaya Pratiwi）爭4強，許林配過去兩度過招印尼組合都輸球，這次得尋求對戰首勝。

世界排名25的李佳馨／鄧淳薫也以21：14、21：12輕取蘇格蘭組合，入選優霸盃國手的張淨惠／楊景惇以21：12、17：21、21：19拍落美國對手。李佳馨／鄧淳薫8強對上印度組合克拉絲托（Tanisha Crasto）／蓬納帕（Ashwini Ponnappa）；張淨惠／楊景惇將對決中國的坑姝良／張馳。

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