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網球》 拒絕被爆冷門 茲維列夫馴服匈牙利黑馬晉邁阿密4強

2024/03/29 07:19

茲維列夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）拒絕被爆冷門，6：3、7：5 馴服大黑馬法比安（Fabian Marozsan），不但晉級邁阿密網賽男單4強，也避免淪為匈牙利非種子本屆扳倒的第3名Top 10名將。

目前世界排名57的法比安，此行堪稱「Top 10殺手」，先後淘汰世界排名第7的丹麥新星魯內（Holger Rune），以及第10的澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur），跌破專家眼鏡躋身這項ATP千分等級大師賽8強。

只不過，排行第5且人高馬大的茲維列夫有備而來，此役底線戰術奏效，靠著80% 的第一發得分率，以及兩盤各關鍵破發1次，不給首度交手的法比安再爆冷門機會，成為激戰1小時37分鐘的最後贏家，「如果他繼續這樣打球，排名將很快上升。」賽後茲維列夫說： 「他總是衝著你來，無懼任何頂尖球星，臨場發揮令人難以置信。」

至於茲維列夫4強對手，將是西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）單挑保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）的勝方， 期待更高難度挑戰的茲維列夫說：「我很高興能回到這項大賽的最後階段，並與全球最好的球員交手。」

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