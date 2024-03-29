網球》提姆再陷受傷夢魘 昔日美網冠軍坦承手腕又出問題

奧地利名將提姆。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧地利名將提姆（Dominic Thiem）再度陷入受傷夢魘，這位前美國網球公開賽冠軍坦承，自2021年就困擾他的手腕問題又回來了。

現年30歲的提姆，本賽季迄今只打了8場比賽，輸多贏少ATP世界男單排名暫居90， 尤其最近退出那不勒斯挑戰賽，更引起球迷擔憂，這位職業生涯最佳曾達全球第3的人氣球星，特地透過Instagram上傳一段影音，公開說明目前健康狀況，「最近幾天有許多謠言，我想從自己的社交媒體來表達，因為我想確保你們都知道真相。正如你們所知，在澳洲公開賽後我又開始和父親一起積極訓練。就像我年輕時那樣，練習強度很大、擊球次數很多，在球場上待了很長時間。不幸的是，在匈牙利挑戰賽之前，我的手腕又出現一些問題。我又開始聽到那些怪聲，三年前傷癒復出一度讓我困擾的奇怪感覺又回來了，過去幾週變成疼痛，甚至輕微發炎，這就是為什麼我上週也退出那不勒斯挑戰賽。」

請繼續往下閱讀...

曾被視為「三巨頭」接班人的提姆， 2021年馬優卡手腕出狀況，並飽受傷痛所苦，儘管近況欠佳，仍打算下週重返葡萄牙紅土賽場，「現在我的訓練量和時間都減少，很可能前往埃斯托里爾，我想在那裡打球，這是目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法