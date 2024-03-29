花式滑輪溜冰》亞運金牌洪筱晴領軍 台北國際公開賽本週末登場

亞運金牌洪筱晴即將參與台北國際公開賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國滑輪溜冰協會本週末將於台北市立大學天母體育館舉辦「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」，地主軍團由去年杭州亞運勇奪女子單人花式溜冰金牌洪筱晴領軍，偕同「台灣花式滑輪王子」陳毅帆等好手，與日本、南韓、印度等各國名將競爭，形同亞洲級花式溜冰盛宴。

芳齡19歲的洪筱晴，除了去年亞運風光鍍金，10月中旬台南市全國運動會也代表台北市再度拿下「女子組花式溜冰個人並排自由型」金牌，隨後同月22日在北京2023亞洲滑輪溜冰錦賽中，又以優異表現摘下成年組女子個人花式溜冰金牌。今年寒假洪筱晴更遠赴義大利接受世界知名教練達利塞拉（Luca D’Alisera）、維內魯奇（Patrick Venerucci）等指導，並進行更艱難技術訓練，全面提升動作美感與跳躍能力，即將在「台北國際花式滑輪溜冰公開賽」展示精彩演出。

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至於「台灣花式滑輪王子」陳毅帆2022年締造六度稱霸世錦賽直排輪花式項目金牌紀錄，去年杭州亞運卻因參賽項目人數不足遭大會取消，所幸之後亞錦賽與世錦賽都再創佳績，這次他更準備好全新的比賽舞曲，要讓地主粉絲們為之驚豔。

3月30日上午10點開幕典禮，大會特地邀請去年哥倫比亞世錦賽榮獲成年組雙人花式溜冰冠軍搭檔，來自義大利的艾絲波西托（Alice Esposito）與羅西（Federico Rossi）擔任表演嘉賓，兩人首次在寶島小試身手，純熟默契與高超技巧勢必震撼全場。

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