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MLB》大谷雙安、「MVP連線」共敲5安含2轟 道奇輕取紅雀

2024/03/29 07:47

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季正式登場，道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出雙安、跑回1分，道奇「MVP連線」貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）都開轟，道奇最後在主場以7比1擊敗紅雀。

首局貝茲選到保送後，大谷翔平擊出二壘安打，卻因跑過頭在三壘前被觸殺，但下一棒的佛里曼擊出適時安打，接著強打捕手史密斯（Will Smith）敲安助道奇隊攻佔一、三壘，馬恩西（Max Muncy）敲高飛犧牲打，道奇單局拿2分。

貝茲在第三局敲陽春砲，下一棒的大谷選到保送後，佛里曼揮出兩分砲，單局進帳3分。紅雀強打高德史密特（Paul Goldschmidt）在第4局敲陽春彈追回1分。大谷翔平在第5局敲出本場第2安，擊球初速高達113英里。道奇隊在第6局、第7局各拿1分，最後收下勝利。

大谷翔平全場3打數2安，保送、吞K各1次，跑回1分，目前打擊率為3成85。貝茲敲1安、選2次保送，包含1轟在內跑回3分；佛里曼2安3打點，包含1轟。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局失1分，摘得本季首勝。左投亞柏格（Ryan Yarbrough）後援3局無失分，摘得本季首次救援成功；紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）只投4.1局被敲7安（包含2轟），失掉5分，吞本季首敗。

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