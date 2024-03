MLB》大谷雙安、「MVP連線」共敲5安含2轟 道奇輕取紅雀

大谷翔平。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟新賽季正式登場,道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出雙安、跑回1分,道奇「MVP連線」貝茲(Mookie Betts)、佛里曼(Freddie Freeman)都開轟,道奇最後在主場以7比1擊敗紅雀。

首局貝茲選到保送後,大谷翔平擊出二壘安打,卻因跑過頭在三壘前被觸殺,但下一棒的佛里曼擊出適時安打,接著強打捕手史密斯(Will Smith)敲安助道奇隊攻佔一、三壘,馬恩西(Max Muncy)敲高飛犧牲打,道奇單局拿2分。

貝茲在第三局敲陽春砲,下一棒的大谷選到保送後,佛里曼揮出兩分砲,單局進帳3分。紅雀強打高德史密特(Paul Goldschmidt)在第4局敲陽春彈追回1分。大谷翔平在第5局敲出本場第2安,擊球初速高達113英里。道奇隊在第6局、第7局各拿1分,最後收下勝利。

大谷翔平全場3打數2安,保送、吞K各1次,跑回1分,目前打擊率為3成85。貝茲敲1安、選2次保送,包含1轟在內跑回3分;佛里曼2安3打點,包含1轟。

道奇先發投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)主投6局失1分,摘得本季首勝。左投亞柏格(Ryan Yarbrough)後援3局無失分,摘得本季首次救援成功;紅雀先發麥克拉斯(Miles Mikolas)只投4.1局被敲7安(包含2轟),失掉5分,吞本季首敗。

Shohei Ohtani's first hit at Dodger Stadium as a Dodger! pic.twitter.com/x9OpzrWk2n