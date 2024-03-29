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MLB》達比修有繳5局7K好投 松井裕樹奪首勝、李政厚首安首打點出爐

2024/03/29 08:20

達比修有。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士主場開幕戰對上巨人，日籍強投達比修有繳出5局7K失1的好投，並靠著7局下的4分大局，教士終場以6：4逆轉擊敗巨人，松井裕樹收下大聯盟生涯首勝。

達比修有前兩局投出三上三下，在3局上遭遇亂流，被康佛托（Michael Conforto）和阿梅德（Nick Ahmed）接連敲出長打失1分，不過隨後就回穩止血。教士5局下也展開反攻，單局3安和1保送的攻勢灌進2分超前，不過達比修有第6局一上來就投出保送，教士隨後換上柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）接替投球力保不失分。達比修有總計主投5局用78球，被敲5安失1分，另有7次三振和1次保送，防禦率為1.04，仍是無緣本季首勝。

巨人在7局上靠著阿梅德適時安打和李政厚的高飛犧牲打，單局進帳2分超前，不過教士韌性十足，下個半局灌進4分大局要回領先，儘管康佛托9局上敲出陽春砲，但 教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）仍是守下勝利，助隊以6：4贏球。

教士日籍投手松井裕樹7局上登板，中繼1.2局無安打無失分，收下大聯盟生涯首勝，金河成3支1；巨人韓籍外野手李政厚大聯盟初登板，首局首打席遭達比修有三振，第2打席一壘平飛球遭接殺，5局上才敲出大聯盟生涯首安，第7局也進帳首分打點，打擊率為3成33。

松井裕樹。（法新社）

李政厚。（美聯社）

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