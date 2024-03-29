MLB》道奇大谷主場首戰敲雙安 愛妻真美子、愛犬Decoy現身加油

大谷愛妻田中真美子和愛犬Decoy都現身為大谷加油。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平今天迎來道奇主場首秀，一掃日前熱身賽低迷表現，單場繳出雙安，更有鏡頭捕捉到大谷愛妻田中真美子和愛犬Decoy都現身為大谷加油。

大谷翔平轉隊披上道奇球衣，今天首度在主場出賽，愛妻田中真美子沒有缺席，頭戴白色道奇隊鴨舌帽，並穿上道奇主場白色球衣坐在特別包廂，並抱著愛犬Decoy一同觀戰，這也是Decoy首度現身球場，田中真美子旁邊坐的是大谷翔平經紀人巴雷羅（Nez Balelo）的老婆。值得一提的是，特別包廂中還掛著大谷翔平3件球衣，分別是道奇、火腿和日本隊的球衣。

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大谷翔平雖然在熱身賽繳出2轟、9打點和打擊率3成93的成績，但在前任專屬翻譯水原一平涉賭風波後，包含大聯盟南韓首爾海外賽、以及熱身賽在內，大谷近11打數僅出現1安，大谷翔平在熱身賽最後13打席都沒有出現安打。不過，愛妻和愛犬今天到場加持，也帶給大谷翔平力量，對戰紅雀3打數貢獻2支安打，保送和三振各1次，跑回1分，例行賽打擊率為3成85，到奇終場以7：1大勝。

大谷翔平。（法新社）

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