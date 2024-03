MLB》大谷敲長打衝過頭出局要反省 坦言狀況非百分之百有原因

大谷翔平跑壘衝過頭。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天面對紅雀之戰,首打席就敲出二壘安打,卻因為跑過頭,讓大谷在三壘前被觸殺。大谷全場貢獻2安、跑回1分,道奇最後在主場以7比1擊敗紅雀。大谷翔平表示,目前的狀況並非百分之百,至今都還在調整時差問題。

道奇隊1局下開路先鋒貝茲(Mookie Betts)選到保送後,擔任第二棒指定打擊的大谷翔平敲出右外野二壘安打,貝茲跑上三壘,大谷全力衝刺卻沒注意到前一位跑者的位置,讓他在二、三壘之間被夾殺,最後在三壘前被觸殺出局。大谷回休息室後,直接用英語與隊友積極溝通跑壘狀況。

對於首局的跑壘狀況,大谷反省說道,當時過早繞過二壘,比三壘跑壘教練做出指示時還快,認為自己必須要配合貝茲,也坦言春訓時沒有出現這樣的狀況,會再做修改。

道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)笑說,「他可以跑非常快,但他必須要明白前面有一個人。」

道奇「MVP」連線貝茲、佛里曼(Freddie Freeman)都開轟,讓大谷透過翻譯艾爾頓(Will Ireton)說,「今天只有我沒開轟,整體而言今天打得很好。」

道奇上週打完南韓首爾海外賽,回到美國後至今一週,大谷翔平仍在調整時差問題,他自認狀況並非百分之百。大谷坦言,包含身體的狀況在內,有一些很困難的地方,並笑說昨天就睡了3小時的午覺。

