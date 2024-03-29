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MLB》大谷敲長打衝過頭出局要反省 坦言狀況非百分之百有原因

2024/03/29 08:46

大谷翔平跑壘衝過頭。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天面對紅雀之戰，首打席就敲出二壘安打，卻因為跑過頭，讓大谷在三壘前被觸殺。大谷全場貢獻2安、跑回1分，道奇最後在主場以7比1擊敗紅雀。大谷翔平表示，目前的狀況並非百分之百，至今都還在調整時差問題。

道奇隊1局下開路先鋒貝茲（Mookie Betts）選到保送後，擔任第二棒指定打擊的大谷翔平敲出右外野二壘安打，貝茲跑上三壘，大谷全力衝刺卻沒注意到前一位跑者的位置，讓他在二、三壘之間被夾殺，最後在三壘前被觸殺出局。大谷回休息室後，直接用英語與隊友積極溝通跑壘狀況。

對於首局的跑壘狀況，大谷反省說道，當時過早繞過二壘，比三壘跑壘教練做出指示時還快，認為自己必須要配合貝茲，也坦言春訓時沒有出現這樣的狀況，會再做修改。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）笑說，「他可以跑非常快，但他必須要明白前面有一個人。」

道奇「MVP」連線貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）都開轟，讓大谷透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）說，「今天只有我沒開轟，整體而言今天打得很好。」

道奇上週打完南韓首爾海外賽，回到美國後至今一週，大谷翔平仍在調整時差問題，他自認狀況並非百分之百。大谷坦言，包含身體的狀況在內，有一些很困難的地方，並笑說昨天就睡了3小時的午覺。

大谷翔平（左）與翻譯艾爾頓（右）。（法新社）

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