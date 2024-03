MLB》楚奧特開轟無用 塞揚強投柏尼斯6局飆11K率金鶯打爆天使

金鶯強投柏尼斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟新賽季登場,天使今天作客金鶯,雖然「神鱒」楚奧特(Mike Trout)開轟,但天使投手群崩盤,加上金鶯強投柏尼斯(Corbin Burnes)主投6局狂飆11次三振,讓天使隊最後以3比11輸球。

楚奧特首局就擊出陽春彈,但天使先發左投山度瓦(Patrick Sandoval)僅投1.2局被敲6安、丟2次保送,狂掉5分(3分自責),賽後防禦率高達16.20。天使牛棚也無法止血,蘇亞雷斯(Jose Suarez)3.2局失3分,斯內羅(Jose Cisnero)0.2局失3分。

金鶯季前與釀酒人交易換來的柏尼斯,這位2021年國聯塞揚獎得主今天主投6局狂飆11次三振,只被敲1安,就是挨楚奧特的陽春砲掉分,柏尼斯摘得本季首勝。

金鶯全場有10支安打,金鶯捕手拉契曼(Adley Rutschman)2安2打點,桑坦德(Anthony Santander)敲一發兩分砲、全場進帳4打點。穆林斯(Cedric Mullins)則有一發三分砲。

天使打線方面,全場只有2安,除了楚奧特外,倫吉佛(Luis Rengifo)替補敲1安、也跑回1分。而擔任開路先鋒的明星三壘手倫登(Anthony Rendon),全場4打數無敲安、吞2次三振,還發生1次守備失誤。

