MLB》楚奧特開轟無用 塞揚強投柏尼斯6局飆11K率金鶯打爆天使

金鶯強投柏尼斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季登場，天使今天作客金鶯，雖然「神鱒」楚奧特（Mike Trout）開轟，但天使投手群崩盤，加上金鶯強投柏尼斯（Corbin Burnes）主投6局狂飆11次三振，讓天使隊最後以3比11輸球。

楚奧特首局就擊出陽春彈，但天使先發左投山度瓦（Patrick Sandoval）僅投1.2局被敲6安、丟2次保送，狂掉5分（3分自責），賽後防禦率高達16.20。天使牛棚也無法止血，蘇亞雷斯（Jose Suarez）3.2局失3分，斯內羅（Jose Cisnero）0.2局失3分。

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金鶯季前與釀酒人交易換來的柏尼斯，這位2021年國聯塞揚獎得主今天主投6局狂飆11次三振，只被敲1安，就是挨楚奧特的陽春砲掉分，柏尼斯摘得本季首勝。

金鶯全場有10支安打，金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）2安2打點，桑坦德（Anthony Santander）敲一發兩分砲、全場進帳4打點。穆林斯（Cedric Mullins）則有一發三分砲。

天使打線方面，全場只有2安，除了楚奧特外，倫吉佛（Luis Rengifo）替補敲1安、也跑回1分。而擔任開路先鋒的明星三壘手倫登（Anthony Rendon），全場4打數無敲安、吞2次三振，還發生1次守備失誤。

天使球星楚奧特。（法新社）

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