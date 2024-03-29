MLB》索托9局下關鍵長傳阻殺！洋基逆轉太空人拿下本季開門紅

在洋基例行賽初登場的重砲手索托（右），本場靠著守備助球隊奪勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季正式展開，洋基首戰前往休士頓迎戰太空人，洋基在客場上演精采逆轉秀，最後一局還靠著新同學索托（Juan Soto）右外野的長傳阻殺鎖定勝局，最終洋基以5：4拿下本賽季開門紅。

太空人率先發起攻勢，首局就靠著3支安打以及2次保送拿下3分，第2局首名打者梅耶斯（Jake Meyers）還將球扛出左外野大牆外，在前兩局就拿下4分領先。

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洋基則在5局上展開反攻，抓住太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）不穩的大好機會，開局前4名打者全數上壘打破鴨蛋，隨後賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）兩名明星重砲都被解決，但投手控球又失控砸到下一棒的瑞佐（Anthony Rizzo）滿壘情況再得1分，太空人也隨即更換投手馬丁尼茲（Seth Martinez），縱使一上場就保送沃爾普（Anthony Volpe）擠回1分，但最後讓維杜戈（Alex Verdugo）擊出滾地球出局才結束半局。

洋基攻勢尚未結束，6局上半卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）一棒轟出中外野，幫助洋基追平比數，7局上半即便太空人換上前任終結者普雷斯利（Ryan Pressly）也不畏懼，首名打者賈吉擊出左外野線邊平飛球形成長打站上二壘，再靠著瑞佐的安打以及維杜戈的高飛犧牲打拿下超前分。

9局下半1分領先，洋基換上守護神霍姆斯（Clay Holmes），一、二壘有人1人出局的情況下，塔克（Kyle Tucker）擊出右半邊穿越安打，眼看二壘上的跑者繞過三壘要回來得分，但右外野手索托接到球後傳向本壘成功上演長傳阻殺，即便太空人提出挑戰仍舊維持原判，下一名打者也順利解決，最終拿下勝利。

洋基全場打出8支安打拿下5分，包括今天有開轟的卡布雷拉有雙安表現，沃爾普也開啟選球眼，不只敲安還選出多達3次保送；太空人部分，捕手狄亞茲（Yainer Diaz）則有3安猛打賞的精采表現，另外今年加盟太空人的牛棚大將哈德（Josh Hader）在9局上半登板投球，上演3連K輕鬆拿下這半局。

Juan Soto. New York Yankee. pic.twitter.com/I5bIc26Bzf — New York Yankees （@Yankees） March 28, 2024

卡布雷拉本場有雙安表現，包含本季首轟。（美聯社）

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