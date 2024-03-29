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NBA》PG下季加盟七六人？ 費城記者點出內幕「沒那麼單純」

2024/03/29 09:49

費城當地記者認為，喬治（13號）想加盟七六人的傳聞，是在製造自己與快艇續約的談判籌碼。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星喬治「PG」（Paul George）的名字近日與七六人產生連結，開始有傳言認為今年休賽季喬治會和七六人簽約，不過費城當地記者卻認為，這個消息可能不是喬治真的想加盟七六人，而是有其他內幕。

由於七六人下賽季將會有7680萬美元的龐大薪資空間，預期可以在自由球員市場上大展身手，接著喬治的名字就和七六人有了連結，也開始有球迷幻想喬治與恩比德（Joel Embiid）聯手的畫面，不過《費城詢問報》記者Keith Pompey卻認為，這可能是喬治團隊用來和快艇提高續約價碼的手段之一。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）日前曾指出，有人懷疑快艇對喬治提出的延長合約報價，低於雷納德（Kawhi Leonard）的新合約，雷納德的新合約總價約為1.49億美元，不過這個「佛心」價碼，並沒有達到他可以簽到的最大薪資。

Keith Pompey指出，由於喬治過去豐富的傷病史，讓快艇在新合約上不願意開出最大年限和最大金額，也因此他推測，拋出可能下賽季簽約七六人的消息，是讓喬治在續約上，有更多籌碼可以和快艇談判。

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