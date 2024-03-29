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MLB》新賽季開打前數小時 37歲的「功夫熊貓」遭巨人釋出

2024/03/29 09:48

37歲老將「功夫熊貓」山度瓦。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕37歲老將「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）今年季前與巨人簽下小聯盟約，而大聯盟新賽季今天登場，巨人隊今天在客場碰上教士隊的幾個小時前，山度瓦卻被球團釋出。

山度瓦是2012年世界大賽MVP，該年幫助巨人奪冠，他前一次在大聯盟賽場已經是2021年，該年效力勇士隊時期出賽69場，交出4轟、11分打點、1成78打擊率。

山度瓦今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，重返老東家巨人。山度瓦在今年熱身賽出賽16場，共28打數敲7安，都是短程安打，有2分打點，吞下14次三振，打擊率為2成50。

巨人隊在前天春訓熱身賽最後一場與運動家的比賽，山度瓦在該場比賽第6局替補上場守三壘，他走到場上時獲得全場巨人球迷歡呼，山度瓦也在第9局敲出安打，這也可能是他身穿巨人隊球衣的最後一個打席。

山度瓦當時表示，「我認為這是自己生涯最特別的時刻之一，我不知道這是否為自己在這裡最後一個打席，但這很棒，令人難以置信。對球迷來說，打出安打是最重要的事情，不是為了我，而是為了球迷們。」山度瓦也說，如果被巨人隊釋出，他還沒有退休的計畫。

山度瓦在大聯盟生涯14年中，效力過巨人、紅襪、以及勇士，累積153轟、平均打擊率2成78。

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