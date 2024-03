MLB》小葛雷諾450英呎超大號全壘打領銜 藍鳥3轟擊敗光芒奪首勝

小葛雷諾6局上轟出中外野超大號全壘打。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥新賽季首戰作客對戰光芒,兩隊共擊出4發全壘打,其中藍鳥就佔了3支,包括小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)長達450英尺的超大號全壘打,帶領藍鳥以8:2收下勝利,也拿下新賽季的首勝。

光芒1局下首棒打者狄亞茲(Yandy Díaz)咬中內角變速球形成平射炮,首局首打席全壘打幫助球隊先馳得點,藍鳥則在4局上靠著「春天哥」史普林格(George Springer)開轟追平比數,兩隊在前5局都靠著全壘打得分。

請繼續往下閱讀...

6局上半藍鳥發起攻勢,小比吉歐(Cavan Biggio)扛出左外野大牆的陽春砲超前比分,2出局的情況下,小葛雷諾咬中紅中卡特球送向中外野,加入開轟行列,這發全壘打擊球初速達到111.8英里(約180公里),加上29度的擊球仰角,使小白球飛了長達450英呎,在此之後,藍鳥打線再靠著3支安打與2次四死球繼續得分,該局結束藍鳥以6:1領先。

雖然光芒再6局下靠著兩隻二壘安打追回1分,但光芒中繼投手阿姆斯壯(Shawn Armstrong)狀況不穩,7局上半連續投出2次保送,還被小畢歇特(Bo Bichette)擊出長打送回2分,讓光芒無力追趕,最終讓藍鳥拿下勝利。

藍鳥全場靠著7支安打就拿下8分,小比吉歐除了有開轟的表現外,還選出2次保送,小畢歇特則有雙安表現,包含7局上兩分打點的二壘安打;光芒部分則擊出比藍鳥多1支安打,但卻僅僅拿到2分,其中狄亞茲最出色,4打數3安打上演猛打賞,並外帶2分打點。

Dead. Center.

FOUR. FIFTY.

Big. Boy. Blast.



Say it with us: #PLAKATA pic.twitter.com/D5A58mvE6u