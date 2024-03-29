MLB》小葛雷諾450英呎超大號全壘打領銜 藍鳥3轟擊敗光芒奪首勝

小葛雷諾6局上轟出中外野超大號全壘打。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥新賽季首戰作客對戰光芒，兩隊共擊出4發全壘打，其中藍鳥就佔了3支，包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）長達450英尺的超大號全壘打，帶領藍鳥以8：2收下勝利，也拿下新賽季的首勝。

光芒1局下首棒打者狄亞茲（Yandy Díaz）咬中內角變速球形成平射炮，首局首打席全壘打幫助球隊先馳得點，藍鳥則在4局上靠著「春天哥」史普林格（George Springer）開轟追平比數，兩隊在前5局都靠著全壘打得分。

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6局上半藍鳥發起攻勢，小比吉歐（Cavan Biggio）扛出左外野大牆的陽春砲超前比分，2出局的情況下，小葛雷諾咬中紅中卡特球送向中外野，加入開轟行列，這發全壘打擊球初速達到111.8英里（約180公里），加上29度的擊球仰角，使小白球飛了長達450英呎，在此之後，藍鳥打線再靠著3支安打與2次四死球繼續得分，該局結束藍鳥以6：1領先。

雖然光芒再6局下靠著兩隻二壘安打追回1分，但光芒中繼投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）狀況不穩，7局上半連續投出2次保送，還被小畢歇特（Bo Bichette）擊出長打送回2分，讓光芒無力追趕，最終讓藍鳥拿下勝利。

藍鳥全場靠著7支安打就拿下8分，小比吉歐除了有開轟的表現外，還選出2次保送，小畢歇特則有雙安表現，包含7局上兩分打點的二壘安打；光芒部分則擊出比藍鳥多1支安打，但卻僅僅拿到2分，其中狄亞茲最出色，4打數3安打上演猛打賞，並外帶2分打點。

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