MLB》「邦茲魔咒」持續發威 巨人開幕戰寫近70年神奇紀錄

康佛托擔任今天巨人開幕戰的先發左外野手。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕MLB今日迎來本土開幕戰，巨人新賽季首戰在客場挑戰教士，不過最終以4：6輸球，有趣的是，巨人本場左外野先發派上康佛托（Michael Conforto），球隊已經連續18季開幕戰先發左外野手不同人，讓巨砲邦茲（Barry Bonds）退休後的神奇魔咒持續上演。

在2007年邦茲退休前，他幾乎就是巨人開幕戰不動的先發左外野手，有趣的是，自從邦茲退休後，巨人每年開幕戰的先發左外野手都會換人，其中還包含現任道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），不過他在2008年先發隔年就選擇退休。

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總計2008年至今年2024年，巨人已經連續18個賽季開幕戰的先發左外野手不同人，讓球隊開幕戰年年「同一位置先發球員不同人」的紀錄持續，正式超越了2005年至2021年教士連續17季的紀錄獨居第二，目前第一名為金鶯前身布朗隊，他們於1937年至1955年寫下連續19個賽季先發不同人的紀錄，巧合的是，當年布朗隊也是左外野手人選年年不同。

去年巨人開幕戰左外野手為薩博爾（Blake Sabol），不過今年開幕他被下放到3A，未能從大聯盟開季，也因此讓巨人延續這個罕見紀錄。

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