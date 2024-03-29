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MLB》復元神速有望提前復出？ 遊騎兵薛哲：還有很多事情需克服

2024/03/29 10:21

遊騎兵塞揚強投薛哲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵三屆塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）去年進行椎間盤突出手術，預計將休養超過半年。不過，薛哲復原狀況神速，球團僅將他列入15天傷兵名單內，有望提前復出。

39歲的薛哲在世界大賽第3戰先發登板對戰前東家響尾蛇，前3局有效壓制對手，但他在第4局準備上場練投時，背部緊繃，因此緊急退場。薛哲主投3局用36球，被敲2安，送出1次三振、2次保送，沒有失分。薛哲也因背部不適缺席世界大賽剩餘賽程，但最終遊騎兵仍力克響尾蛇，勇奪隊史首座世界大賽冠軍。

薛哲之後進行多次治療，但是背部疼痛仍沒有緩解，被診斷出椎間盤突出，所以最後決定進行進行手術，球團期盼他能在6月或7月能夠完全康復，但薛哲復元狀況良好，球團沒有把他放進60天傷兵名單，反而是把他列入15天傷兵名單。

雖然有望提前復出，薛哲受訪坦言現在對自己而言還在春訓階段，會好好復健，希望能夠盡快回到球場。薛哲日前進入兩局的牛棚練投，這是他手術後最大的投球量，薛哲認為隔天身體感覺還不錯，這是很棒的訊息，但在牛棚投球是一回事，而進入比賽狀況又是另外一件事，當你要增加投球數時，仍有許多障礙需要克服。

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