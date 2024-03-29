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NBA》0.1秒準絕殺！D.穆雷爆砍44分 老鷹4天內二度勝龍頭綠衫軍

2024/03/29 10:47

老鷹後衛D.穆雷。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部第10的老鷹今天靠明星後衛D.穆雷（Dejounte Murray）砍下生涯單場新高的44分，包含延長賽最後0.1秒的準絕殺跳投，幫助老鷹以123比122逆轉擊敗聯盟龍頭塞爾提克。老鷹收下4連勝，這也是老鷹隊在4天內第2次擊敗綠衫軍。

兩隊此戰互咬比分，第四節老鷹一度以106比102領先，這時卻被塞爾提克打出一波10比3攻勢，讓綠衫軍在第四節剩下40.1秒時以112比109領先。老鷹射手波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在該節剩下27秒投進追平三分，兩隊打進延長賽。

延長賽雙方互有來往，塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）、D.懷特（Derrick White）、J.布朗（Jaylen Brown）聯手拿分，包含J.布朗在剩下6.1秒的跳投，讓塞爾提克以122比121超前比數。D.穆雷則是在剩下最後0.1秒，持球到罰球線附近跳投得手，幫助老鷹再度逆轉，最後收下勝利。

老鷹後衛D.穆雷。（法新社）

老鷹全場4人得分上雙，D.穆雷全場44投18中，包含三分球19投6中，得到生涯單場新高的44分，其中老鷹延長賽拿11分都是D.穆雷一人獨得。波丹諾維奇24分，D.杭特（De'Andre Hunter）21分13籃板，中鋒中鋒卡培拉（Clint Capela）12分13籃板。

塞爾提克方面，塔圖姆31分、13籃板，D.懷特22分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）20分，J.布朗18分，哈勒戴（Jrue Holiday）13分。

塞爾提克球星塔圖姆（右）。（法新社）

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