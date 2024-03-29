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MLB》海姆延長賽再見安打！衛冕軍遊騎兵氣走小熊奪新賽季首勝

2024/03/29 11:36

海姆在10局下擊出再見安打，幫助球隊奪下首勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽冠軍遊騎兵在主場迎戰芝加哥小熊，雙方今年賽季首場比賽就打進延長賽，最終遊騎兵靠著海姆（Jonah Heim）的再見安打，幫助衛冕軍以4：3氣走小熊，拿下今年賽季的第1勝。

雙方本場你來我往，前8局雙方以2：2平手，9局上半遊騎兵換上勒克萊爾（Jose Leclerc）登板投球，雖然順利抓下2個出局數，但隨後卻連續保送2名打者，面對下一名打者還投出暴投，且由於捕手一開始認為是擦棒界外球沒有在第一時間處理，導致二壘跑者布許（Michael Busch）繞過三壘回到本壘攻下超前分。

不過遊騎兵韌性十足，9局下半面對小熊終結者阿佐雷（Adbert Alzolay），遊騎兵啟用代打詹考斯基（Travis Jankowski）迎戰，詹考斯基鎖定內角偏低滑球一棒扛出右外野大牆外，本季第1支全壘打就是代打追平轟，今年首打席就建功，將戰局帶入延長賽。

10局上半遊騎兵換上今年簽下的明星牛棚大將羅伯森（David Robertson），卻一度上演滿壘局面，所幸安全下庄無失分，輪到衛冕軍的反攻機會，抓住小熊牛棚投手史邁利（Drew Smyly）不穩的情況下攻佔滿壘，由本場前4打席無安打表現的海姆跳出來當英雄，擊出反方向中右外野方向再見安打，幫助球隊取得本季首勝。

遊騎兵先發投手艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）本場繳出優質先發表現，主投6局失2分送出3次三振，賈西亞（Adolis Garcia）也繳出雙安表現，包含6局下半擊出本季首轟，另外大物新秀朗福德（Wyatt Langford）的大聯盟初登場共3打數敲出1支安打；小熊部分，先發投手史帝爾（Justin Steele）主投4.2局僅1分，但在5局下因處理滾地球時大腿受傷退場。

艾瓦歐迪今日繳出優質先發，表現亮眼。（今日美國）

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