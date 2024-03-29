NBA》又被驅逐連柯瑞都搖頭 格林懊悔管不住嘴

格林懊悔管不動自己嘴巴又被驅逐。（資料照，USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星格林（Draymond Green）走出揮拳禁賽風波，近日似乎又開始「不安分」了，繼之前對「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）做出危險動作後，昨日對魔術又因不滿裁判被驅逐，連柯瑞（Stephen Curry）看了都搖頭，對此格林本人親自認錯，表示這一切「不應該發生」。

格林在自己的節目《The Draymond Green Show》提到昨日被驅逐的事情，他懊悔表示不該發生的，他坦言對裁判講的那些話，的確可以讓他被驅逐出場，格林解釋當下他想讓自己走向板凳區，不過「嘴巴比身體動得還快」，讓他最終被吹判2次技術犯規遭驅逐。

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格林昨日在開賽不到4分鐘就被驅逐，現場也捕捉到一哥柯瑞沮喪搖頭的表情，賽後柯瑞接受採訪表示：「我要說的是我們需要他，他也知道，我們都知道，所以無論發生什麼事，他都必須留在場上，這才是應該要出現的事情。」

總計格林本賽季已經被驅逐4次，寫下他個人單季新高紀錄，通算生涯已經被驅逐19次，歷史上僅次於「怒吼天尊」華勒斯（Rasheed Wallace）的25次。

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