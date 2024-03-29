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NBA》公鹿不敵鵜鶘苦吞2連敗 東部老二岌岌可危

2024/03/29 11:13

公鹿不敵鵜鶘苦吞2連敗　東部老二岌岌可危。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰公鹿，先發5人得分全上雙，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）和麥考倫（CJ McCollum）聯手轟下53分，率隊以107：100贏球，賞給公鹿2連敗。

麥考倫和Z.威廉森上半場就火力全開，分別攻下18分和12分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）次節更率隊打出20：7的攻勢，鵜鶘半場結束就取得61：45的大幅領先。儘管公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）聯手追分，數度將比數縮小至個位數差距，但最終仍功虧一簣，以100：107輸球，目前東部第2的位置岌岌可危，與第三的尼克只有1.5場勝差。

Z.威廉森攻下鵜鶘最高的28分，外帶5籃板，麥考倫砍進3顆三分球貢獻25分、7助攻和7籃板，瓦倫丘納斯有17分、10籃板雙十表現，墨菲（Trey Murphy III）也有15分、11籃板、5助攻和2抄截的全能數據，H.瓊斯（Herbert Jones）挹注11分、4抄截和3阻攻。

公鹿亞德托昆波轟下全場最高的35分、14籃板，里拉德進帳20分、7助攻，畢斯利（Malik Beasley）砍進6顆三分球也拿下20分。

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