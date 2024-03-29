泳渡澎湖灣報名秒殺 教育處亡羊補牢增加名額

今年泳渡澎湖灣報名秒殺，澎湖縣政府教育處決定3組各增加100個名額。（資料照、澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年泳渡澎湖灣先是日期更改，又傳出甫開放報名就秒殺，引發不少愛好海泳者不滿，澎湖縣政府教育處亡羊補牢，在「官網」公告泳渡3組各增100個名額，4月3日中午12時開放報名，伊貝特報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/6014#28430。

原本泳渡澎湖灣透過民間粉絲團是，訂在6月16日舉行，隨後又以與澎湖國際花火節撞期為由，改在6月30日舉行，引發已安排好行程的選手罵翻天，傳出幕後有旅宿業者黑手介入，引發外界諸多揣測，據傳是6月30日即將開幕的某旅店有關，但未獲相關單位證實。

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隨後3月20日中午12時正式開放報名後，又秒殺額滿，更讓向隅者不滿，質疑相關訊息都透過私人粉專發表，官方卻沒有動作，針對排山倒海的質疑及要求增加名額的呼聲，澎湖縣政府教育處從善如流，透過正式「官網」對外發表增加名額及報名時間。

教育處表示，泳渡澎湖灣共規劃3項組別，泳渡組（5000M）、挑戰組（2000M）、體驗組（500M），因泳渡澎湖灣不同於金門料羅長泳、日月潭長泳，泳渡組（5000M）是一場島跨島的長泳挑戰，其中潮汐變化、水流強度、海浪幅度瞬息萬變，選手安全出發安全上岸是活動最大的考量，縣府經過審慎評估後，決定再增加泳渡組、挑戰組、體驗組各增加100個名額。

泳渡澎湖灣是島與島間長距離海泳，因此考慮安全性每組增加一百個名額。（資料照、澎湖縣政府提供）

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