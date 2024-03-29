MLB》「核爆的弗里蘭」寫慘澹紀錄 響尾蛇開幕戰單局灌14分勝洛磯

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯新賽季首戰慘遭響尾蛇開「魯閣」，單局被灌14分，當家左投弗里蘭（Kyle Freeland）主投2.1局狂失10分，寫下開幕戰多項慘淡紀錄，響尾蛇最終在主場以16：1大勝，弗里蘭也吞下本季最難忘的首敗。

洛磯左投弗里蘭主投2.1局狂失10分，寫下開幕戰多項慘淡紀錄。（法新社）

響尾蛇強打小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）首局就率先砲轟洛磯先發投手弗里蘭，左外野2分砲助隊先馳得點，洛磯2局上也靠著麥馬翰（Ryan McMahon）的長打突破響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen），追到1：2落後，未料弗里蘭3局下突然大崩盤，共打了18人次，累積13支安打灌進14分，弗里蘭先發2.1局被敲10安失10分，防禦率高達38.57，而接替投球的莫里納（Anthony Molina）也無法止血，僅投0.1局就失掉6分，防禦率是突破天際的162.00。

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弗里蘭成為大聯盟史上首位在開幕戰投不滿3局且失掉10分的先發投手，也是隊史開幕戰最多失分，先發2.1局和被敲10安都追平隊史紀錄。另外響尾蛇在開幕戰單局灌進14分，成為自1900年以來的第4多，也是唯二沒敲全壘打卻灌進14分的球隊。

響尾蛇今天掃出18支安打，小古利爾開轟繳出3安猛打賞灌進5分，莫雷諾（Gabriel Moreno）則是單場雙安進帳2打點，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll），3打數獲得2次保送，本季首安還要再等等，響尾蛇終場以16：1大勝，加倫先發5局被敲3安失1分，輕鬆拿下本季首勝。

洛磯左投弗里蘭。（法新社）

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