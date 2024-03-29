網球》不確定是否會有教練 喬科維奇：想獨自尋找要什麼

世界球王喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）日前宣布與合作5年的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣，突發舉措引起外界熱議，喬帥沒多做解釋，同時也表示不確定未來會不會有教練，現在想試著獨自去尋找自己到底要什麼。

伊凡尼塞維奇自2018年加入喬科維奇的教練團隊，被視為提升喬帥發球的關鍵人物，但喬帥日前在社群媒體無預警宣布終止5年合作關係，他今出席青少年時期恩師Nikki Pilic的紀錄片記者會表示，「他是我一生的朋友，合作不代表友誼告終。經過合作後，我們確實已經走到盡頭。」

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喬科維奇不諱言，他跟伊凡尼塞維奇締造了不少榮耀，拿到大滿貫冠軍，成為年終第一，也經歷許多考驗，包括在美網被取消資格，在澳洲被驅逐，「我會記得他陪在我身邊的時刻，還有帶來一套正確的價值觀，這種化學反應帶來後續的偉大成就，希望他未來一切安好。」

關於未來的教練團陣容，喬克維奇坦言，自己也不清楚誰會是他的新教練，「或許不會有新教練，因為從我還小的時候，我就一直有教練，現在我試著獨自一人去感受自己究竟要什麼，最讓我感到自在的是什麼，如果之後有人加入，我會讓你們知道。」

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