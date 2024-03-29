晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》涉賭的水原一平「10年謎樣經歷」 美媒爆曾兩度超速遭傳訊

2024/03/29 13:14

大谷翔平（右）與前任專屬翻譯水原一平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平爆發涉及非法賭博，水原一平被開除，大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。美國媒體《洛杉磯時報》指出，水原一平曾經因開車超速遭傳訊。

現年39歲的水原一平出生自日本，他在1991年由於父親的廚師工作關係，移民美國洛杉磯，並就讀美國鑽石吧高中。大聯盟官網曾在2021年7月11日的一篇報導中，稱水原一平畢業於加州大學河濱分校，但美媒《NBC洛杉磯》詢問該校後，得到水原一平沒有在這間大學就讀的紀錄。水原一平也被美媒指稱擔任過紅襪隊翻譯，讓紅襪隊因此出面否認。

《洛杉磯時報》報導，水原一平自高中畢業後的10年間，幾乎不清楚他的經歷。根據水原的友人稱，水原在高中畢業後曾到壽司店、以及進口日本酒品的日本企業工作過。

《洛杉磯時報》找出當地法院的紀錄顯示，水原一平曾於2004年以及2009年，因在加州的河濱郡超速遭到傳訊。

「當我們看到這事時，我們都很震驚。」根據一名熟識水原的友人說，水原是好人、話很少，「水原一平很努力工作，沒人預料會變成這樣。」

水原一平在南韓首爾海外開幕賽首戰後被開除之後，一直都沒有公開露面。道奇隊相關人士說，開幕系列賽結束後，水原連回美國的飛機都沒有搭上。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。