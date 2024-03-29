MLB》涉賭的水原一平「10年謎樣經歷」 美媒爆曾兩度超速遭傳訊

大谷翔平（右）與前任專屬翻譯水原一平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平爆發涉及非法賭博，水原一平被開除，大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。美國媒體《洛杉磯時報》指出，水原一平曾經因開車超速遭傳訊。

現年39歲的水原一平出生自日本，他在1991年由於父親的廚師工作關係，移民美國洛杉磯，並就讀美國鑽石吧高中。大聯盟官網曾在2021年7月11日的一篇報導中，稱水原一平畢業於加州大學河濱分校，但美媒《NBC洛杉磯》詢問該校後，得到水原一平沒有在這間大學就讀的紀錄。水原一平也被美媒指稱擔任過紅襪隊翻譯，讓紅襪隊因此出面否認。

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《洛杉磯時報》報導，水原一平自高中畢業後的10年間，幾乎不清楚他的經歷。根據水原的友人稱，水原在高中畢業後曾到壽司店、以及進口日本酒品的日本企業工作過。

《洛杉磯時報》找出當地法院的紀錄顯示，水原一平曾於2004年以及2009年，因在加州的河濱郡超速遭到傳訊。

「當我們看到這事時，我們都很震驚。」根據一名熟識水原的友人說，水原是好人、話很少，「水原一平很努力工作，沒人預料會變成這樣。」

水原一平在南韓首爾海外開幕賽首戰後被開除之後，一直都沒有公開露面。道奇隊相關人士說，開幕系列賽結束後，水原連回美國的飛機都沒有搭上。

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