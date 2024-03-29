MLB》離開洋基就健康！蒙塔斯6局無失分好投 率紅人擊退國民

蒙塔斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季登場，紅人31歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）今天主投6局無失分，加上馬丁尼（Nick Martini）單場雙響砲灌進5分打點，幫助紅人在主場以8比2擊敗國民，紅人收下新賽季首勝。

蒙塔斯曾在2021年運動家時期單季摘13勝，2022年季中轉戰洋基，但表現不理想，去年在又受到傷勢影響，整季只出賽1場比賽，季後離開條紋軍。蒙塔斯在休賽季以1年1600萬美元轉戰紅人。

請繼續往下閱讀...

披上紅人戰袍首戰，蒙塔斯此戰主投6局僅被敲4安，送出4次三振無失分，在生涯第100場先發收下勝投。蒙塔斯賽後表示，「我只是想上場，投得開心，表現很好，我知道自己健康時能做什麼，這是健康的蒙塔斯，一個健康的我，所以我只是試著享受它的每一部分。」

而馬丁尼成為自2007年的前重砲手鄧恩（Adam Dunn）後，再度有紅人球員在開幕戰擊出雙響砲。馬丁尼說，「我知道這只是一場比賽，但在這麼多球迷和這座城市面前，感覺很好。」紅人主場今天湧進44030名球迷進場觀戰。

國民投手葛雷（Josiah Gray）僅投4局被敲8安，失掉7分，送出6次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為15.75。

馬丁尼。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法