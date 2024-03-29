MLB》超狂紀錄比肩神之右手、國王 守護者王牌開幕戰飆K劍指巨怪

守護者塞揚王牌畢伯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者新賽季首戰作客踢館運動家，當家塞揚王牌畢伯（Shane Bieber）大展K功，6局優質先發無失分，狂飆11K，第4局功下5分大局鎖定勝利，守護者終場以8：0完封對手首戰告捷，畢伯也收下本季首勝。

畢伯今天投得威風八面，前2局面對8名打者投出6K，總計先發6局用83球，被敲4安無失分，另外投出11次三振和1次保送，這是他生涯3度在開幕戰投出10K以上，與傳奇名投吉布森（Bob Gibson）、「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）和薛哲（Max Scherzer）並列史上第2多，僅次於「巨怪」強森（Randy Johnson）的4場。

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守護者靠著佛里曼（Tyler Freeman）2局上的中外野二壘安打先馳得點，第4局則是單局狂掃6安灌進5分，吉梅涅茲（Andres Gimenez）和黑吉斯（Austin Hedges）敲安1打點，羅奇歐（Brayan Rocchio）擊出長打貢獻2打點。明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）歷經4打數無安打後，9局上成功敲出一支帶有1分打點的三壘安打，本季首安和首打點都開張，弗萊（David Fry）再補上一支高飛犧牲打，守護者終場就以8：0大勝。畢伯勇奪本季首勝，33歲明星左投伍德（Alex Wood）先發3.1局失6分苦吞本季首敗。

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