MLB》超狂「MVP連線」3戰打進13分打點 道奇教頭讚令人畏懼

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊「MVP連線」貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）今天3人合計敲5安包含2轟、共進帳4分打點，另選到4次保送，幫助道奇隊在主場以7比1擊敗紅雀。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，他們是棒球界最好的打者們。

擔任開路先鋒的貝茲，此戰2打數敲1安就是一發陽春砲，選到2次保送，單場跑回3分；大谷翔平今天3打數2安、獲1次保送，跑回1分；佛里曼全場3打數2安，包含一發兩分砲，進帳3分打點。

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「我認為在任何討論中，你都可以說他們是棒球界最好的打者們。」羅伯斯表示，如果把棒球界最頂尖的10人放在一起談，他們就在其中，很幸運能夠在球隊中擁有三位頂尖選手，「當你看到這些人的時候，我想到的第一個詞就是『令人畏懼』。」

若加上南韓首爾海外戰兩場比賽，道奇隊開季前三場比賽，貝茲、大谷翔平以及佛里曼的組合，共交出打擊三圍0.455/0.578/0.788的恐怖成績，並包含道奇前三戰23分的13分打點。

道奇球場今天湧進52667名觀眾進場，大谷翔平透過新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）說，「以前我曾擔以對手身分來到這，這有點嚇人，但我非常感謝球迷們，而且他們人很多。」

貝茲。（美聯社）

佛里曼。（美聯社）

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