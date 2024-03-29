體壇》何欣純提案修「國民體育法」 學生選手納保入法

民進黨立委何欣純、羅美玲、陳培瑜今日召開記者會提出，「國民體育法部分條文修正草案」，希望讓選手從訓練到比賽全方面獲得保障，將選手納保條文納入「國民體育法」。（記者林哲遠攝）



〔記者林哲遠／台北報導〕日前亞洲盃資格賽台灣男籃隊爆發失能險保障不足的爭議，民進黨立委何欣純今日偕同綠委羅美玲、陳培瑜、教育部體育署召開記者會提出，「國民體育法部分條文修正草案」，希望讓選手從訓練到比賽全方面獲得保障，將選手納保條文納入「國民體育法」。

何欣純表示，「國民體育法」雖在2017年8月底三讀通過，促使各單項協會改革，開放人民參與，促進單項協會透明化，但目前該法相關母法、子法規範下，各項、各級選手競技賽事的保障明顯不足。

請繼續往下閱讀...

「沒有學生選手，哪有國手？」何欣純認為，每位職業運動、國家代表隊選手、都是從小培育、練習訓練到現在，國家應該在一開始、平時練習提供足夠的保險及後續醫療保障，才能盡量減少運動傷害，盡量避免選手的運動生命提早結束。

何欣純指出，現行的體育署賽事補助辦法（子法），僅要求單項協會賽事投保「公共意外責任險」，這只能在證明為主辦單位的疏失造成的事故才能夠理賠，一般常見競技時受傷、賽前熱身期間受傷、甚至是平常訓練期間受傷，都完全沒有涵蓋，甚至可說是投保無門，導致我國選手參與運動競技賽事和平時訓練時，時時都暗藏受傷風險，為自己和家庭帶來沉重的負擔。

為厚實我國積極體育實力並兼顧參與者的風險，何欣純提案，參酌「國民教育法」、學生團體保險等規範，新訂「國民體育法」第20條之一、之二、之三，規定只要是學生代表學校參加體育活動，學校就應另為其投保相關身故、醫療、住院醫療、傷害門診、失能保險金、生活補助等保險，並參照現行學生團體保險制度，由教育部訂定體育活動及運動訓練團體保險費用費率，且須另行設立保險費審議會，應於審議通過後公告相關費率，其保險費由各級學校主管機關補助1/3，其餘2/3保險費由運動發展基金支應。

陳培瑜提到，關於學生運動員的保險，在去年的財政委員會中他已經向金管會提示過或許可以參考美國NCAA的經驗，讓更多的學生運動員可以選擇適合的保險，所以當看到何委員的提案也馬上加入了連署。但畢竟保險是建立在數學精算之上，在正式進行修法的討論前，建議教育部可以先進行相關的前期研究，讓後續一旦立法也能作為相關保險設計的基礎。

羅美玲則強調，運動傷害不僅會影響出賽時的表現，有些甚至會中斷選手的生涯，因此給予選手們更全面的保障是刻不容緩的。現行法規對於國家隊選手及隊職員，因培訓或國際級賽事導致受傷、傷殘及死亡，僅給予一次性慰問金，未能提供國手職員足夠之運動生涯保障。何欣純委員的提案也針對「國體法23條修訂」強制將國家隊選手、職員納入短期失能及醫療照顧保險、傷後後續醫療照顧及相關就業輔導服務，讓國手及職員得以擁有足夠的保障。

對此，教育體育署競技組長藍坤田表示，保險公司基於商業考量會有整個風險評估問題，學生保險的部分，選手若屬於國家代表隊選手會要求保傷害險其中包含失能、身故、醫療保險等。

體育署學校租專委王浩祿則表示，他相當認同何委員提到應該給予學生運動員足夠保障、政策方面也完全認同，目前學生運動保險分成兩個區塊，首先是以學生身份來做「學生團體保險」，再者則是依照活動與屬性，像是樓地板、場地意外險、傷害險等。

王浩祿說，委員的提案非常正面、具體，目前在學生運動員暖身、培訓上階段有所不足的地方，待會會再作研議檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法