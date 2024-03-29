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WSBL》更無敵了！國泰女籃簽下WNBA冠軍中鋒 拚14連霸

2024/03/29 13:15

國泰女籃簽下有WNBA資歷的中鋒凱拉喬治（取自國泰女籃臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國內女籃霸主國泰人壽女子籃球隊，今宣布簽下擁有WNBA冠軍資歷的澳洲國家隊中鋒凱拉喬治（Cayla George），為本季挑戰WSBL女子超級籃球聯賽的14連霸增添更多優勢。

現年34歲的凱拉喬治，身高193公分，在WNBL澳洲女子籃球聯賽征戰了16個球季，場均13.8分、9.5籃板，曾率隊4度奪得總冠軍、一次年度MVP，並三度入選聯盟年度第一隊。

凱拉喬治不只在家鄉戰功彪炳，她曾在於2014年成功登上WNBA的舞台，先後效力過鳳凰城水星及達拉斯飛馬，於2023年轉戰拉斯維加斯王牌後勇奪WNBA總冠軍，此外，她也曾在2018年FIBA女籃世界盃，幫助澳洲隊拿下銀牌的佳績。

凱拉喬治本週將取得工作證後，雖然僅跟新東家短短練過二次球，預計今交手台電女籃的比賽迎來自己的WSBL首秀，她表示：「我來到這裡的目標，就是幫助國泰女籃拿下總冠軍，而我也已經迫不及待地想在比賽中展現我的實力，希望能看到更多球迷進場為我們加油。」

國泰女籃總教練鄭慧芸表示：「凱拉是一名相當有經驗的中鋒，她的加入預計將為球隊在內線的攻防兩端都注入新的活力。我們更期待著她在球隊中展現沙場老將的領導力，與其他隊員攜手搶下更多的勝利。」

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