排球》首屆理事長盃 苑裡國小女排奪一冠軍一季軍

首屆理事長盃，苑裡國小女童奪一冠軍（圖，五年級女排）一季軍（沈家弘提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕甫結束的國內排球五大盃賽理事長盃，今年舉辦第一屆賽事，苗栗縣重點培育的排球勁旅苑裡國小奪得五年級女排冠軍以及六年級女排季軍，再創佳績。其中五年級女排隊也繼去年華宗盃後再奪冠軍；六年級女排則首度在五大盃賽捧盃。

五年級女排隊教練沈家弘說，理事長盃是國內重要盃賽，也是五月份最高榮譽中華盃開打前的最後盃賽，選手也摩拳擦掌，加上之前在和家盃敗給這次的冠軍賽對手崇蘭國小，選手努力想捲土重來，順利擊敗對手奪冠，也讓大家對之後的中華盃更添信心。

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至於奪得六年級女排第三名的苑裡國小六年級女排，由新任教練黃瑋芊帶隊，歷經永信盃、華宗盃等盃賽失利後，學生在畢業前的重大盃賽闖進四強，也順利獲得參加中華盃積分，更讓人振奮，希望苑裡國小女排隊能在中華盃雙雙再創佳績。

沈家弘和黃瑋芊說，學生積極投入基本功與各項戰術的訓練，並且克服心理壓力，順利換成場上戰力，不只讓苑裡國小排球隊順利添加榮譽，也讓大人看見選手的努力。兩名教練也感謝校友會理事長劉英達與苑裡鎮代會主席洪晃琦隊排球隊的資源投入，以及家長的付出。

首屆理事長盃，苑裡國小六年級女排首度贏得五大盃賽獎盃。（黃瑋芊提供）

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