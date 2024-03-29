MLB》歐尼爾連5年開幕戰開轟創史上第一人紀錄 助紅襪力退水手

紅襪外野手歐尼爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季今天登場，紅襪外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）今天擊出陽春砲，德弗斯（Rafael Devers）也揮出兩分砲，幫助紅襪隊在客場以6比4擊敗水手。紅襪日籍好手吉田正尚全場4打數貢獻1支二壘安打。

德弗斯第3局就揮出一發兩分砲，紅襪隊第4局靠對手失誤再拿1分。水手隊第5局靠海尼格（Mitch Haniger）兩分砲追至1分差。紅襪隊第5局、第6局各拿1分，水手隊D.摩爾（Dylan Moore）在第7局敲兩分砲，再度追至1分差。

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歐尼爾在第8局揮出陽春彈，這是他連5年在開幕戰擊出全壘打。接著紅襪隊牛棚馬丁（Chris Martin）1局2K無失分，終結者簡森（Kenley Jansen）1局賞2次三振無失分，紅襪最後收下開幕戰勝利。

歐尼爾先前6年大聯盟賽季都效力於紅雀，並在過去4年的開幕戰都開轟，本季轉戰紅襪隊，如今締造連5年開幕戰擊出全壘打，創下大聯盟史上第一人紀錄。歐尼爾表示，「棒球是一項很有趣的運動。」

紅襪先發投手貝洛（Brayan Bello）主投5局失2分，摘本季首勝；而水手先發卡斯提歐（Luis Castillo）主投5局失4分，吞本季首敗。

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