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網球》蕾巴金娜扳倒媽媽名將阿莎蓮卡 連2年殺入邁阿密冠軍戰

2024/03/29 14:28

蕾巴金娜。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）歷經3盤苦戰，終以 6：4、0：6、7：6（7：2）力退白俄羅斯媽媽名將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka），連續兩年晉級邁阿密網賽冠軍戰，這也是她本季第4度打進決賽，壓軸對手則為爆冷殺出的美國地主非種子柯林絲（Danielle Collins）。

蕾巴金娜在硬地球場取得出色開季，布里斯本、阿布達比都囊括金盃，並在杜哈勇闖WTA千分等級大賽決戰；去年她功虧一簣，邁阿密爭后直落2不敵捷克老將科維托娃（Petra Kvitova），只差1勝就能包辦印地安泉和邁阿密的「陽光雙冠」。

如今24歲的蕾巴金娜，已是近10年來第3位連兩年躋身邁阿密決賽的女將，加入已退役的美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams ）和澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）的行列，更是2005至2006年俄國人氣美女莎拉波娃（Maria Sharapova）之後最年輕的衛冕者。

蕾巴金娜4強戰轟出11記愛司，並克服次盤失誤連連狂丟6局的低潮，決勝盤回穩拉鋸搶7滅火，激戰2小時30分鐘，總算擺脫前世界球后阿莎蓮卡的糾纏，也締造生涯對戰4連勝。「去年情況不同，我從印地安泉贏了。」今年因腸胃炎退出美西沙漠綠洲賽事的蕾巴金娜，很意外能在邁阿密找回臨場狀態， 「說實話，我沒想到能進入決賽，因為我沒有為這站做好充分準備。但我真的很高興過關斬將，並且再次殺入冠軍戰。」

阿莎蓮卡。（美聯社）

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