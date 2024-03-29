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中職》先發輪值最大的支柱 威能帝將扛樂天開幕戰

2024/03/29 14:42

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職開幕戰明天將於大巨蛋舉行，繼味全龍於公辦熱身賽期間公布由徐若熙擔任先發投手後，樂天桃猿也在今天由總教練古久保健二宣布，由洋投威能帝擔任樂天今年第1場比賽的先發投手。

古久保指出，威能帝去年的表現很好，是先發輪值最大的支柱，當然黃子鵬的表現也很好，但教練團經過討論，最後還是決定把第1場交給威能帝。威能帝去年出賽8場都是先發，投51.2局、戰績4勝1敗、防禦率2.09。

面對味全派出徐若熙，古久保認為，每支球隊對他都打得不好，特別是去年球季後半段，可以說是台灣球隊最好的投手，希望再跟教練們討論一些對策，至於在大巨蛋比賽，特別要注意的可能是球在外野滾動比較慢。

樂天含前身La new熊、Lamigo桃猿，今年是第10次打開幕戰，先發投手全是洋投，本土投手僅王溢正於2020年留下紀錄，但該季開幕戰原定4月11日舉行，先發投手原是卡本特，因為下雨改到7月12日補賽，先發也換成王溢正。

年度　 場地　  投手

2007 澄清湖　銳斯

2008　台南　強森

2013　桃園　雷力

2015　桃園　蘭斯佛

2016　桃園　羅曼

2018　桃園　道恩斯

2019　桃園　李茲

*2020　桃園　卡本特

2023　洲際　威達爾

2024　大巨蛋　威能帝

*因雨延賽

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