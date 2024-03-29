中職》開幕戰可望對戰老東家 陳禹勳有話想說

味全龍陳禹勳。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年陳禹勳從樂天桃猿轉戰味全龍，明天開幕戰可望對老東家登板投球，他笑說，比較不想對戰林泓育，因為他是有能力的打者。

從樂天酒紅色球衣，換穿龍隊鮮紅色球衣，陳禹勳說，轉到新的球隊就想要贏球，如果明天能出賽會更好，那就兩全其美了；對戰昔日戰友，陳禹勳表示，還是照捕手暗號去投，對樂天打者也不太熟悉，會先在場邊看他們怎麼進攻投手，比較困難的部分是球種運用，可能有些打者不擅打指叉球，有些打者比較會打變化球，臨場反應要快一點。

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陳禹勳坦言，對於開季一軍名單沒有想太多，因為一整季不是只有開幕戰，即使不在開季名單，之後還是有機會，有在開季名單就是把自己準備好，然後表現在球場上。

明天大巨蛋可望湧入超過2萬5000人觀戰，陳禹勳說，他在日本的巨蛋球場登板投球也沒那麼多人，明天球員都會很亢奮，一定想要有好表現，出更多力量，「年輕球員一定會很亢奮，以前我也是，就跟總冠軍戰一樣，第1局在場邊看比賽，球迷喊聲我都會起雞皮疙瘩，就像打國際賽一樣。」

陳禹勳視拿莫．伊漾為偶像，如今兩人同隊，有機會近距離觀察偶像，陳禹勳說，「拿莫跟我想像的有一點不一樣，之前不同隊，我就覺得他很不一樣，他可以學任何人的動作，也可以打很遠，是神經很大條的球員，在場上不怕展現一切，我覺得他今年成績會比去年還要好。」

陳禹勳認為，拿莫心態很成熟，不認識的人可能會覺得他在那邊玩，或被人家解讀不尊重比賽，但他努力那一面是大家沒看到的，「他打擊可以打很遠耶，只是比賽要打得到球。」

味全龍陳禹勳。（記者陳志曲攝）

味全龍拿莫·伊漾。（記者陳志曲攝）

味全龍陳禹勳。（記者陳志曲攝）

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