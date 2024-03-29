拳擊》奧運決賽在法網主球場舉行 陳念琴聽到超驚喜：更有FU了

陳念琴（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣女將陳念琴日前在在義大利舉行的奧運拳擊世界區資格賽，如願闖進女子66公斤級4強，也確定取得奧運門票，她今天出席運動品牌活動時聽到巴黎奧運決賽將在法網主球場舉行相當驚喜，成為她的奪牌動力之一，她也直呼「更有FU了！」

陳念琴繼2016里約奧運、2020東京奧運後，這次巴黎奧運將是她第3度進軍奧運舞台，她提到，其實3次參賽的心情狀態都不同，第一次因為很年輕，所以帶著一股拚勁，第2次碰到身體狀況，第3次希望能在身心理都調整到最佳狀態參賽。

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奧運資格到手後，心中的大石也暫時放下，陳念琴提到，現階段會以台灣備戰為主，5月的第二次世界區資格賽預計不會參賽，應是採移地訓練的方式，此外，她跟2015年開始接觸的外籍教練合作至今獲益良多，比賽完也會通電話，帶給她很多新鮮的觀念，她也希望自己的技術跟體能可不斷提升，才能站穩世界的舞台。

儘管過去在世界各地征戰，陳念琴還沒去過巴黎，這次能到巴黎參加奧運也令她十分興奮，尤其當她聽聞媒體說決賽將在法國網球公開賽的羅蘭加洛斯主球場舉辦時，她還說：「那更有FU了，金牌不遠了！」

陳念琴今天出席運動品牌活動（記者吳孟儒攝）

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