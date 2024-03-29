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棒球》紅葉少棒不再土法煉鋼 經濟部助導入運動科技精準化訓練

2024/03/29 15:51

科技棒球感測器可提供打擊初速、仰角、姿勢等等數據資料，做有效的科學化訓練。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕經濟部產業技術司結合民間將研發的「棒球九宮格」及「打擊手訓練分析」2套棒球精準訓練系統，助紅葉國小棒球隊精準化訓練，讓球員及教練在訓練上更具科學與數據化，讓一級棒球功力倍增。 

另外，工研院開發「VR歷史賽事體驗系統」，以虛擬實境重現紅葉少棒隊當年經典賽事，旅客可在紅葉谷綠能溫泉園區體驗一日選手。

經濟部表示，科技棒球訓練系統，去年導入紅葉國小，使部落孩子接受媲美職業球員的訓練資源，也在今年2月傳出捷報，紅葉國小棒球隊在台東縣國小棒球聯賽獲得硬式組冠軍。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，為了再創紅葉傳奇，經濟部攜手延平鄉公所、紅葉國小校長方穎豐，以紅葉國小為首個示範案例，導入補助工研院開發「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等運動感測系統技術，透過收集個人化數據，精準為球員制定投球與打擊之改善方針，提升球員成長黃金期的訓練效率。目前該技術已獲得國內職棒球團採用，而效力於美國職棒大聯盟的台灣棒球好手張育成，2023年在紅葉國小舉辦公益棒球營，亦與此套系統合作，以運動科技強化訓練效率。

延平鄉鄉長余光雄表示，自己是1966年出生，也是紅葉國小校友，今天看到1968年紅葉少棒國手來到現場很感動。以前以土法煉鋼訓練方式，像是用球棒打輪胎，感謝經濟部導入運動科技，希望在科技加持下，可以讓紅葉國小方校長帶著小球員打進美國威廉波特少棒賽，為棒球貢獻一點力量。

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