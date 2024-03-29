動滋券》好禮大方送！到高雄用青春動滋券 抽沖繩雙人來回機票、Switch

高雄市政府運動發展局結合青春動滋券特別推出「運動雄青春 好禮大方送」方案。（體育署提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕為鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，教育部體育署自去（112）年6月1日起每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券，鼓勵青年族群動起來，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。截至今（113）年2月，全臺已有超過2,500家合作店家可供消費抵用，亦有不少店家及縣市政府積極響應，提出加碼優惠方案，創造無限商機。

高雄市政府運動發展局結合青春動滋券特別推出「運動雄青春 好禮大方送」方案，推出百件好禮，不限金額、次數，只要使用青春動滋券在高雄合作店家消費，即獲抽獎資格，每月抽出10項好禮，抽獎採累積制，該月未中獎，可延續抽獎資格至活動結束，每人最高1次中獎機會，最大獎推出「高雄-沖繩雙人來回機票」，還有多組Switch、Air Pods、GARMIN智慧手錶等獎項，歡迎青年朋友把握機會到高雄使用青春動滋券「做運動」、「看比賽」，活動詳情請至「KSD好運發」臉書粉絲專頁查詢。

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中華民國高爾夫球場事業協進會也推出「2024青春暢遊揚昇高球體驗」活動，只要民眾揪團10人成行，使用青春動滋券抵用500元，即可體驗揮桿擊球、球場導覽及乘坐高爾夫球車享受球場風景等，一同探索高球樂趣，另外亦可加價388元西點餐盒升級「咖啡廊平日沙拉吧」。此外，立益球場推出價值800元「一日追夢導覽活動」，只要使用青春動滋券，即可體驗果嶺推桿、球場漫步導覽並可在景觀餐廳享用套餐。

高中體育總會結合年度盛會「HBL高中籃球聯賽」、「HVL高中排球聯賽」、「HFL中等學校足球聯賽」、「HDC中等學校熱舞大賽」等賽事及相關校園宣傳活動，推出獨家使用青春動滋券兌換賽事現場限定的吉祥物Woohoo應援大禮包，歡迎青年朋友呼朋引伴「看比賽」，兌換限量Woohoo應援大禮包，留下青春美好回憶。

體育署表示，歡迎「做運動」、「看比賽」相關運動事業至動滋網申請加入合作店家的行列，以提供年輕族群更多元的消費抵用選擇，形成正向運動消費循環。體育署鼓勵相關單位共襄盛舉，共同促進運動產業發展，合作店家可以運動為元素，結合地方創生、遊程等進行異業結合，提高民眾運動消費抵用機會。

體育署提醒，青春動滋券限本人使用，且應妥善保存個人資料，避免遭有心人士盜用。為提供民眾完整1年抵用期程，112年度青春動滋券延長抵用至113年6月30日止，配合常態化措施，113年度青春動滋券業於今（113）年1月1日開放領用，抵用至113年12月31日止。16歲至22歲青年朋友，可把握領用時間，踴躍消費抵用，讓運動成為青春歲月的美好回憶。

青春動滋券領用方式、優惠店家資訊等，請上動滋網（500.gov.tw）查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

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