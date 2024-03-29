MLB》遊騎兵大物初登場就被故意四壞保送！ 寫59年超狂紀錄

朗福德初登場就有不俗表現。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）在去年才被選進大聯盟，今天就在開幕戰迎來生涯初登場與初先發，而他不僅打回生涯首分打點，也敲出生涯首安，甚至還被對手故意四壞保送，寫下罕見紀錄。

朗福德在去年選秀會上首輪第四順位被挑中，上個賽季於小聯盟4個層級合計44場出賽，留下10轟、打擊率3成60、上壘率4成80、攻擊指數1.157的誇張表現。受邀參加春訓的朗福德，同樣在春訓表現亮眼，21場出賽敲出6轟，打擊率3成65，上壘率4成23，攻擊指數1.137，優異表現直接讓他得以在大聯盟開季。

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朗福德在今天直接擔任球隊的先發指定打擊扛第五棒，在首打席他遭到三振，第二打席他便敲出高飛犧牲打進帳生涯首打點，第三打席他敲出游擊滾地球，靠快腿跑出生涯首安，第四打席他在得點圈有人時選到0好3壞，接著直接被對手故意四壞保送，第五打席他在滿壘時敲出滾地球形成野手選擇出局。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，朗福德成為2020年強森（Daniel Johnson）以來，第一位在初登場就獲得故意四壞保送的選手，更是遊騎兵隊史第二位初登場被故意四壞保送的球員，上一位是1965年的法蘭奇（Jim French）。

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