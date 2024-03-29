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中職》兄弟公布2024年薪資 江坤宇晉升50萬俱樂部

2024/03/29 16:35

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟已在春訓期間全數談薪完畢，球團今日（29）也正式公佈球員調薪結果，2024年球季，全隊薪資微幅調整超過5.4%。

中信兄弟江坤宇去年達成金手套四連霸、最佳九人三連霸，也打破聯盟游擊守備率的紀錄！今年月薪也由44萬調升至54萬，調幅22.7%，期盼江坤宇能夠繼續在場上展現銅牆鐵壁的守備，成為學弟們學習的榜樣。

第三度獲得中繼王獎項的吳俊偉，揮別前年的低潮，去年成為團隊後援不可或缺的要角，今年月薪由26萬調升至38萬，調幅46.15%！去年幾乎整季鎮守中外野防區的岳政華，今年月薪由20萬調升至30萬，球團給予調薪50%的肯定。

即將邁向中職第11個球季，去年行使自由球員權利的鄭凱文，今年也與球團達成共識，月薪調整至63萬，期待鄭凱文能夠展現資深學長的價值，帶給球隊與學弟們更多影響力。

野手調薪部份，王政順月薪由10萬調升至16.5萬，調幅65%；岳東華月薪由30萬調升至36萬，調幅20%。林吳晉瑋月薪由8萬調升至11萬，調幅37.5%；詹子賢今年也有獲得加薪，月薪達63萬；曾頌恩本季也加薪6萬元。投手調薪部份，呂彥青月薪由45萬調升至50萬，調幅11.1%；江忠城月薪由12萬調升至13.5萬，調幅12.5%；陳琥月薪由12萬調升至14萬，調幅16.6%。

小幅扣薪部份，吳哲源月薪24萬調降至22萬；黃鈞聲月薪18萬調降至16萬；張志豪月薪75萬調降至60萬、蘇緯達月薪19萬調降至17萬。

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