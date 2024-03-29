壘球》企業女子壘球聯賽3月30日開打 隔5年重返6隊規模

企業女子壘球聯賽3月30日開打。（主辦單位提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕即將邁入第9年的企業女子壘球聯賽，今年由新世紀黃蜂、福添福嘉南鷹、新北凱撒、臺北臺產熊讚、兆基穿山甲、台灣U18參賽，相隔5年再度重回到6隊規模，將在3月30日上午9點在台北市青年公園棒球場點燃戰火，由去年冠軍賽組合新世紀黃蜂迎戰福添福嘉南鷹。

今年採取全新的單一賽季模式，例行賽共有90場，每隊出賽30場以及季後賽增加一輪由年度第四與第三名進行3戰2勝的晉級賽。

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今年口號「夢 New Dream」，新球季迎來許多新的改變：新的賽制、新的陣容、新的球隊以及新的夢想，企業女子壘球聯盟以及各球團將持續繼續推動壘球發展，完成各位的夢想。

衛冕軍新世紀黃蜂在球隊陣容面臨資深選手退役、陣容些微調整的狀況下，考驗總教練傅炳清及教練團的臨場調度的智慧，更考驗中生代選手將如何展現成熟球技及心裡素質以及如何協助年輕選手適應企業聯賽，外援方面則找回2023年度MVP的Alyson Spinas-Valainis再度來台助拳，今年是否能夠再次繳出MVP等級的身手將是新世紀黃蜂挑戰隊史第三冠和首次二連霸的關鍵。

挑戰四連霸失利的福添福嘉南鷹，本季雖然球隊陣容上有大幅動變動，會由國際賽經驗豐富的資深球員帶領年輕球員迎接新球季將延續球隊的重砲本質和堅強的投手戰力，今年度選手由國立暨南國際大學和埔里高工組成，長時間系統的訓練及之下，團隊的默契及向心力不容小覷，新球季的夢想當然就是再次重返榮耀舉起金盃展翅高飛。

去年在挑戰賽失利後面臨重整的新北凱撒，面對即將到來的新球季球隊陣容除了以現役國手為主力戰將外，更找來了加拿大國家隊的投捕搭檔加入使戰力大幅提升。當然，栽培植得期待的新生代接班選手，盼能透過健全制度與訓練營造出最好環境，培養女子壘球後起之秀為國爭光，也是球隊相當重要的課題及方向。

以攻擊能力為特色的臺北臺產熊讚，今年因球隊養成方針走向年輕化路線，極力栽培潛力新秀，將以本土投手戰力，力抗其他隊伍暴力打線；打擊則一改大砲風格，轉以機關槍打線及戰術運用，結合部分「快腿」選手速度，打造能帶給對手強大防守壓力的壘間破壞力。

兆基穿山甲陣容主體為年輕、充滿活力的國立臺灣體育運動大學女子壘球隊，去年雖然沉潛，但從未停下進步的腳步，為了直達目標，本季名單大幅補強，除原本就十分優秀的台體大女壘隊成員，更加入不少經驗豐富且資深的亞運國手及亞運培訓隊選手，總教練高俊盛教練也是國際賽常客，帶隊經驗豐富且資深，新組合人數雖不多，實力卻相當整齊且充滿可看性，資深和年輕選手的搭配也令人期待且關注。

台灣U18由高俊盛教練領軍，自2019年後再度加入企業聯賽的青年隊選手皆自「培育優秀或具潛力運動選手計畫」中選出，雖然台灣U18小將們還年輕但在國際賽已展露頭角，2023年曾獲U18亞洲盃女子壘球賽亞軍、加拿大盃女子壘球賽青年組冠軍。2024年7月將前往巴西聖保羅參加U18世界盃女子壘球賽分組預賽爭奪2025年世界盃門票，希望藉由企業聯賽達到以賽代訓。

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