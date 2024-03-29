MLB》比肩基特成隊史第二人！ 洋基游擊小將開幕戰締罕見紀錄

沃爾普。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在今天洋基擊敗太空人的開幕戰中，大多數人或許都只關注到索托（Juan Soto）的精采阻殺及維杜戈（Alex Verdugo）的洋基初登場，但其實游擊小將沃爾普（Anthony Volpe）在今天也締造了一項難得的紀錄。

雖然從今天的打擊表現來看單場2支1及3次保送的表現沒有太為突出，但單場選到3次保送不僅是他的生涯新紀錄，同時他還達成了自1999年洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）後隊史第二位能在開幕日上壘四次或以上的游擊手。

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此外布恩（Aaron Boone）在賽後受訪談到沃爾普時也表示:「沃爾普今天的打擊表現完全展現出我們希望的模樣，不只打得好同時也很難纏，且當他站在打擊區時展現出的能力遠比我們先前看到得更多。」

沃爾普上個賽季雖然擁有21發全壘打及24次盜壘，但打擊率僅2成09，上壘率也只有0.283，這跟他先前在小聯盟三個賽季的平均上壘率0.376相差甚遠，同時他也被三振高達167次，為此教練團希望他在這個賽季能夠想辦法降低被三振率同時增加自己的上壘機會，這樣他就能善用自己的壘間破壞力為球隊帶來更多得分。

沃爾普在春訓期間針對自己的揮棒軌跡進行調整，今年春訓他在試著將自己的擊球軌跡變得更平後，在18場的比賽中繳出打擊率3成14，上壘率0.364的好成績，如今他也成功把春訓所做的調整成功轉移至例行賽的賽場上，雖然只進行了一場比賽，但他所展現出的成果絕對讓人印象深刻，對此布恩更盛讚本季的沃爾普看起來已經是個比先前更棒的打者。

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