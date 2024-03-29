體壇》挑戰體能極限拚10萬元獎金 張志豪、陳念琴給建議

左起陳念琴和張志豪。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕挑戰體能極限的「UA COMBINE」首度在台灣舉辦，活動將在明天於台北世貿中心一館舉行，號召共300名運動者齊聚挑戰，爭奪新台幣10萬元冠軍獎金，而拳擊好手陳念琴、中信兄弟球星張志豪今也現身賽前記者會搶先體驗，同時給予選手建議。

針對即將開戰的「UA COMBINE」賽事活動，陳念琴表示，除了賽前進行充分的自主訓練以外，謹慎擬定迎戰策略也很重要：「我自己在每場比賽前都會特別注重比賽策略，所以我很鼓勵明天的參賽者一定要事前擬定屬於自己的挑戰節奏。好好分配挑戰重心、適時保留體力，讓每個關卡穩穩發揮運動實力。」U

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張志豪則是下場體驗魔王關卡「引體向上」項目，現場展現驚人爆發力，他特別提醒參賽者，設定目標時要以自己能夠達到的強度為主：「與其看重成績、不如看重自我的成長，不要跟別人比較，挑戰自己的極限才是最棒的成就！」

為了讓運動者在有限時間中激發自己的體能極限，「UA COMBINE」賽事包含八項關卡，將挑戰參賽者的敏捷、肌耐力、縱向跳躍、爆發力、心肺耐力、肌力、速度及反應能力。

8項挑戰關卡項目：

1. 肌力：3RM臥推測驗

2. 速度：40碼衝刺測驗

3. 縱向跳躍：縱向跳躍測驗

4. 爆發力：雪橇負重20公尺測驗

5. 敏捷：敏捷測驗

6. 反應力：手眼協調測驗

7. 肌耐力：引體向上測驗

8. 心肺耐力：耐力折返跑測驗

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