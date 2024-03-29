網球》艾卡拉茲直落二不敵「小費爸」 坦言被打得像13歲小孩

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今在邁阿密大師賽以2：6、4：6栽在「小費德爾」迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）手上，無緣男單4強，賽後他無奈表示，此戰對手的表現讓他無計可施，像是一位只有13歲的青少年選手。

艾卡拉茲在去年上海大師賽就以三盤敗給有華麗單反的迪米特洛夫，今兩人再次狹路相逢，直接被兩盤橫掃，吞下對戰2連敗，也無緣在印地安泉大師賽奪冠後，在北美賽事完成「陽光雙冠」的目標。

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談到今天的表現，艾卡拉茲被打到毫無招架之力，他說：「他讓我變得像13歲小孩一樣，這太瘋狂，當時我就對我的團隊說，我真的不知道該怎辦，我完全不知道他的弱點是什麼，什麼都不知道，這就是為什麼我會如此沮喪。」

迪米特洛夫聽到艾卡拉茲的「無奈宣言」後，他也大笑稱讚對手很會說話，很開心能夠直落二奪勝，「對我來說，這是一場很棒的比賽。」而他接下來將與德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票。

另一男單4強為義大利好手辛納（Jannik Sinner）出戰俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）。

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