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TPGA》張緯綸打出零柏忌完美表現 長華公開賽獨居領先

2024/03/29 17:36

張緯綸以總桿199桿獨居領先，有機會把冠軍留在台灣。（TPGA提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽今天在高雄信誼球場展開第三回合，台灣好手張緯綸打出零柏忌完美表現，繳出67桿，以總桿199桿獨居領先，另一位地主好手何祐誠則以201桿緊追在後，兩人矢志把冠軍留在台灣。

張緯綸今日表現精湛抓下5博蒂，且沒有打出任何柏忌，不過他對於有5洞未能抓到博蒂感到惋惜，但整體而言鐵桿、推桿都發揮不錯。他強調，很久沒有單獨領先了，最後一回合就專注當下，好好打球。

張緯綸曾於2017年贏得香城仰德ADT賽，拿下當年台巡賽獎金王及最佳球員獎項，去年7月在美津濃公開賽獲亞軍，是近來最佳名次。

何祐誠今天繳出4博蒂、1柏忌，保有衝擊冠軍的機會，他認為，最後一天就按照自己節奏擊球，推桿判斷再改進一些，希望成績再好一點。

另外，何勁宏打出今日全場最低桿65桿，他26推是今天推桿數最少球員之一，也讓他自並列第17躍升至暫並列第5。至於美國球員伴翔太郎（Shotaro Ban）總桿202桿，暫居第3；泰國蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）以203桿，暫位第4位。

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