MLB》大谷翔平坦言知曉誰在調查水原案 表現不受影響獲盛讚

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平雖然近期陷入前翻譯水原一平的非法賭博風波，但他在道奇隊的初登場就有好表現，《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）便撰文直言，大谷翔平完全沒有因此對比賽分心。

赫南德茲指出，他曾經親自用日語詢問大谷翔平有關水原一平的事件，但大谷也用日文回話：「我已經把我現在能說的都說了。」但赫南德茲追問水原是如何得到使用他銀行帳戶的方法，以及百萬美元是如何在不被發現的情況下轉走時，大谷再回答，「案件正在接受調查，所以我什麼都不能說。」

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不過大谷翔平表示，他知道誰正在調查這起竊盜案：「當然。」不過大谷翔平拒絕透漏調查者確切的身分。赫南德茲描述，大谷翔平在訪談時語調始終維持平靜，且沒有迴避眼神接觸，看起來也不慌張，不過大谷仍禮貌地放棄向公眾添加這則故事細節的機會，並在鞠躬後離開了房間。

赫南德茲表示，他可以豪不猶豫地說，無論多少錢從大谷翔平的帳號被移到非法組頭當中，他表現得看起來都不受影響。前天使主帥內文（Phil Nevin）曾說過，大谷翔平是他見過精神最強大的球員，赫南德茲指出，今天大谷的表現就是最好的證明。

大谷翔平今天3打數2安打，還選到一次四壞保送，而在5局他敲出的一壘安打，該球擊球初速高達113.0英哩，是自2021年所有道奇球員所擊出最快的一球。赫南德茲在文中對此註釋：「醜聞？什麼醜聞？」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）談起大谷時表示，「他出色地處理了這起事件。我只是認為這不會影響到他的表現，我真的這麼想。」

大谷翔平賽後在接受採訪時稱讚道奇隊的球迷：「當你是對手時，他們很可怕。但當他們在你這邊時，會讓你感到非常安心。」大谷翔平今天還開玩笑表示「MVP」連線貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）都開轟但自己沒開轟，還談到賽前儀式時鋪的藍色地毯：「我覺得那有一點長。」

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