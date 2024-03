足球》法國隊史進球王轉戰美國！預計今夏加盟洛杉磯FC

吉魯。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕近日足壇傳出重大消息,法國隊史進球王吉魯(Oliver Giroud)預計在今夏與AC米蘭的合約結束後離開歐洲,並加盟美足聯(MLS)球隊洛杉磯FC。

雖然現任球隊AC米蘭有意願與這位戰功彪炳的前鋒續約,不過吉魯似乎心意已決,先前就傳出多支美足聯球隊拋出橄欖枝,目前也口頭同意洛杉磯FC給出的1年半合約,若轉隊成功,吉魯也將與前國家隊友尤里斯(Hugo Lloris)重新搭檔。

吉魯生涯榮譽無數,在效力兵工廠、切爾西期間拿下多次英格蘭足總杯冠軍,也為切爾西拿下過歐冠、歐聯冠軍,先前轉至AC米蘭時也順利幫助球隊登頂義甲龍頭。

37歲的吉魯身為法國國家隊常客,3天前還在與智利的友誼賽中先發進球,其中上屆卡達世界盃16強戰破門更使他成為法國隊歷史得分王。

