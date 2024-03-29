晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》法國隊史進球王轉戰美國！預計今夏加盟洛杉磯FC

2024/03/29 19:23

吉魯。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近日足壇傳出重大消息，法國隊史進球王吉魯（Oliver Giroud）預計在今夏與AC米蘭的合約結束後離開歐洲，並加盟美足聯（MLS）球隊洛杉磯FC。

雖然現任球隊AC米蘭有意願與這位戰功彪炳的前鋒續約，不過吉魯似乎心意已決，先前就傳出多支美足聯球隊拋出橄欖枝，目前也口頭同意洛杉磯FC給出的1年半合約，若轉隊成功，吉魯也將與前國家隊友尤里斯（Hugo Lloris）重新搭檔。

吉魯生涯榮譽無數，在效力兵工廠、切爾西期間拿下多次英格蘭足總杯冠軍，也為切爾西拿下過歐冠、歐聯冠軍，先前轉至AC米蘭時也順利幫助球隊登頂義甲龍頭。

37歲的吉魯身為法國國家隊常客，3天前還在與智利的友誼賽中先發進球，其中上屆卡達世界盃16強戰破門更使他成為法國隊歷史得分王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。