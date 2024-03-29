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中職》沒在二軍出賽就開季一軍 賴胤豪把曾峻岳當目標

2024/03/29 18:28

樂天桃猿賴胤豪。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天公布開季一軍名單，剛滿19歲的賴胤豪還沒在二軍出賽就直接開季一軍，有機會成為「樂天版」的曾峻岳，賴胤豪表示，會把曾峻岳當成目標，「能超越就超越。」

賴胤豪於2023年季中選秀會第3輪被樂天指名，26日剛滿19歲，公辦熱身賽被定位在第7到9局的牛棚，連續4場登板都投1局無失分，直到25日對富邦才大量失分，最終仍在與舒治浩、林華偉、張梓軒等人競爭中勝出。

賴胤豪指出，從被帶去石垣島就想表現，首次出國感受不一樣的球風，不想輸給日職年輕選手在ˋ球隊內部則是良性競爭，公辦熱身賽後段跟著北上，才知道有開季可能在一軍名單，「雖然比預期快很多，只要球隊有需要，如果自己能扛這個位置，就努力幫助球隊。」

賴胤豪認為，春訓進步最多的是想法，職棒不是高中，每個打者的習性不論好壞都要知道，教練也不斷提醒「不要去怕打者，愈怕愈沒有好效果，寧願被打安打也不要保送」，自認球速是目前最大優勢，「高中最快是149公里，現在有152公里。」

前1位不曾在二軍出賽就直接在一軍上場的投手是曾峻岳，2021年3月14日生涯初登板也才19歲，賴胤豪表示，曾峻岳是他的目標，希望自己可以超越，「有上場就要把握機會，因為機會沒有很多。」

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