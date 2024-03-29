中職》追紅球瘋棒球！統一獅放送神秘禮物 邀台南鄉親挺主場開幕戰

萊恩特別攜帶35顆紅球來到接官亭與紅球台南一起大合影。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅主場開幕戰首戰，3.31（日） 臺南棒球場熱鬧開打，迎接臺南400系列主題活動，全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3.29將現身臺南這個城市，身為臺南在地職業棒球隊也將共襄盛舉，今日起連續10天，萊恩跟著大家的節奏一起來追紅球，參與充滿意義的活動。本週日統一獅台南主場開幕戰熱鬧展開，也歡迎球迷們一起來臺南這個城市旅行，跟著萊恩追紅球，追完紅球追棒球。

今日紅球計畫首日現身風神廟接官亭，一個充滿創意文化的活動，萊恩也展現創意，搭配統一獅35週年主題，今日萊恩特別攜帶35顆紅球來到接官亭與紅球台南一起大合影，並在現場遇到超級好朋友魚頭君，現場也即興舞蹈，萊恩利用手中的35顆紅球大秀舞蹈，和現場民眾一起互動同樂，最後也把特別限定的35顆紅球送給一起參與活動的現場民眾，每顆紅球也藏有神秘小禮物，讓民眾感受好玩的紅球計畫魅力，並邀請民眾們本週日一起蒞臨台南棒球場欣賞2024年統一獅台南主場開幕戰賽事。

請繼續往下閱讀...

4.9（二）~4.14（日）統一獅臺南400一起作伙世界交陪主題日，首日也特別結合紅球台南RedBall Tainan活動，只要當天出示你與紅球合影的照片及賽事門票，即可兌換本次系列活動專屬贈品，每人每次限兌換一份，數量有限換完為止。

萊恩特別攜帶35顆紅球來到接官亭與紅球台南一起大合影。（獅隊提供）

萊恩特別攜帶35顆紅球來到接官亭與紅球台南一起大合影，並在現場遇到超級好朋友魚頭君。（獅隊提供）

萊恩利用手中的35顆紅球大秀舞蹈，和現場民眾一起互動同樂。（獅隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法