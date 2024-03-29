網球》邁阿密最後一舞 美國屆退老將柯林絲爆冷首闖千分冠軍戰

柯林絲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕最後一次參與邁阿密網賽，屆退的美國地主老將柯林絲（Danielle Collins） 女單4強戰再爆冷門，6：3、6：2擊敗俄國14 種子亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），職業生涯首闖WTA千分等級大賽冠軍戰。

現年30歲的柯林絲，曾在2022年澳洲公開賽躋身大滿貫決戰，最佳女單世界排名來到第7，今年澳網次輪結束，就表態本季打完高掛球拍。目前排行53的柯林絲，邁阿密雖為非種子，卻一路過關斬將，此役僅花75分鐘，直落2扳倒氣勢正旺的亞歷山卓娃，後者自16強起，先後淘汰波蘭世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）、美國第5種子佩古拉（Jessica Pegula）。

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柯林絲成為自2018年史蒂芬絲 （Sloane Stephens）奪冠以來，第一位打進邁阿密決賽的美國東道主， 亞歷山卓娃也是她打下的第4名種子，「我看了她本屆所有比賽，非常有趣。我們擁有相似的風格，所以情況很棘手。正因為如此，我必須更加集中注意力，必須更快做出反應，這確實迫使我發揮出最高水準。」

至於柯林絲女單決戰對手，則為被看好二連霸的哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），儘管對戰1勝3負落居下風，柯林絲仍期許扳倒強敵，榮膺自2005年比利時克莉絲特絲（Kim Clijsters）以來，邁阿密第一位非種子冠軍。「這感覺真是偉大的成就，我認為所有人都想進入千分大賽決戰，這是我們今年除了大滿貫之外最重要的賽事。」佛羅里達州在地人的柯林絲，迄今難忘從小在這裡看比賽的美好回憶，「這太特別了。在我的家鄉，我的狗、朋友、家人都在這裡，這真的很特別。」

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