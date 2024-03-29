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中職》首次開季一軍 林耀煌、杜禹鋒：沒想過會那麼快

2024/03/29 19:05

林耀煌、杜禹鋒兩人開季將從一軍出發。（本報合成照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天公布開季一軍名單，還沒在一軍出賽的新秀林耀煌、杜禹鋒各搶到1席，兩人雖有心裡準備但仍難掩驚訝，不約而同表示比預期還要快。

林耀煌去年12月才滿20歲，2022年季中選秀第5輪被樂天指名，去年都在二軍磨練，今年春訓獲得教練團重用，從石垣島交流賽、宮崎交流賽到公辦熱身賽獲得大量出賽機會，一如預期進入開季一軍名單。

林耀煌指出，前2年不曾上過一軍，去年想說先把身體素質練強一點，原本設定的時間點是今年季中升上一軍，「還滿驚訝的，沒有想到會這麼快，有慢慢感受到壓力。」

林耀煌表示，今年春訓一直跟著一軍，不論場上場下、比賽心態讓他收穫很多，「看學長他們比賽，也到日本看到其他國家的選手，自己要再進步、加強的地方還有很多。」

杜禹鋒2月剛滿19歲，2023年第6輪被樂天指名，去年在二軍出賽3場，他指出，原本設定最快2年升上一軍，沒想到開季就在一軍，「有點太快了，現在是期待大於緊張，希望可以多看、多學習。」

杜禹鋒表示，因為守備位置以二壘、游擊為主，平常主要與馬傑森討論守備相關，打擊是還要加強部分，「一軍學長的打擊都很強，希望可以多向林立請教。」

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