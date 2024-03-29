日職》新賽季第一轟由菜鳥擊出！ 橫濱大物豪寫球團64年神紀錄

菜鳥度會隆輝在開幕戰敲出生涯首轟，寫下橫濱隊史64年紀錄。（產經新聞）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天展開新賽季，DeNA橫濱第一指名大物，年僅21歲的菜鳥度會隆輝今天敲出生涯首安就是本賽季日職第一號全壘打，更寫下橫濱隊史64年紀錄。

今天廣島與DeNA一戰，度會隆輝擔任先發1棒守右外野，成為橫濱球團自2009年松本啟二朗後，相隔15年第一位在開幕戰打1棒的菜鳥。度會隆輝在第二打席一、二壘有人時抓準九里亞蓮失投的偏高滑球，一棒掃出右外野方向的全壘打，生涯首安、首轟、首打點與首得分全數出爐，將比數追至3：3平手，而這發全壘打也是本季日職第一轟。

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度會隆輝此轟是橫濱自大洋鯨時期，1960年的黒木基康以來，相隔64年的第一發新人開幕戰全壘打，他也在開轟後表示，因為是有嗆司的場面，在站上打擊區時就相信自己『我做得到！』」他也很高興能夠把握機會做出自己想要的揮棒。

度會隆輝在去年選秀會上被羅德、橫濱以及中日龍三隊指名，最終由橫濱順利取得交涉權後將他納入麾下。春訓熱身賽期間度會隆輝繳出驚人表現，不僅打擊率高達4成34（52打數23安），安打、上壘率、長打率及攻擊指數都位居第一，是熱身賽五冠王，更是球團10年來第二位春訓新人打擊王。

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